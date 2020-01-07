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Hentbol Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Pazarspor'u 63-19 yendi.

07.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:16
Hentbol Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında , sahasında Pazarspor'u 63-19 yendi.

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Kastamonu Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Pazarspor ile Kastamonu Atatürk Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip, 28-10 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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