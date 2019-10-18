Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 Pazarspor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
20 Ekim Pazar:
16.00 Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)