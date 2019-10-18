Hentbol: Kadınlar Süper Lig

18.10.2019 09:07

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Pazarspor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

20 Ekim Pazar:

16.00 Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA