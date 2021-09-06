Hentbol: Kadınlar Süper Kupa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol: Kadınlar Süper Kupa

Hentbol: Kadınlar Süper Kupa
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Salon: THFHakemler: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap ŞimşekKastamonu Belediyespor: Merve Durdu (Rajcic), Radicevic 5, Serpil İskenderoğlu 1, Betül Yılmaz 5, Kovarova 6, Mehmedovic 8, Joao, Cansu Akalın, Zulic, Ceren Coşkun, Raicevic, Yağmur Toprak, Elif Sıla Aydınİzmir Büyükşehir...

Salon: THF

Hakemler: Pınar Ünlü HHatipoğlu, Mehtap Şimşek

Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu (Rajcic), Radicevic 5, Serpil İskenderoğlu 1, Betül Yılmaz 5, Kovarova 6, Mehmedovic 8, Joao, Cansu Akalın, Zulic, Ceren Coşkun, Raicevic, Yağmur Toprak, Elif Sıla Aydın

İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu, Yasemin Özgür 4, Yeliz Özel 3, Burcu Dindar 2, Ece Sözmen 3, Anastasia Savaş 7, Ümmü Gülsüm Bedel, Sibel Kıcıroğlu 4, Dilek Yılmaz, Gizem Koca, Gizem Buse Dallı 1, Emine Polat

Devre: 13-10

İki dakika cezası alanlar: Joao (2), Betül Yılmaz, Cansu Akalın, Radicevic, Zulic (2), Kovarova (2), Raicevic (2) (Kastamonu Belediyespor), Yeliz Özel, Ece Sözmen (2), Anastasia Savaş, Yasemin Özgür, Dilek Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 25-24 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası sahibi Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası finalisti İzmir Büyükşehir Belediyespor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini 13-10 önde tamamlayan Kastamonu Belediyespor, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 25-24 galip ayrıldı.

Kastamonu Belediyespor, böylece 2017 ve 2019'un ardından üçüncü kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Münir Özkul Rasim Öztekin
Spor Diego Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hentbol: Kadınlar Süper Kupa - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:56:58. #1.16#

title