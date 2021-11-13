Hentbol: Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımına 37-20 yenildi.
Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımına 37-20 yenildi.
Audi Arena Györ'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-9 önde tamamladı.
Macar temsilcisi grupta oynadığı 7. maçtan da galibiyetle ayrılırken, Kastamonu Belediyespor'un puanı bulunmuyor.
AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Haberi Kaydet