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Hentbol: Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımına 37-20 yenildi.

Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Macaristan'ın Györi Audi ETO KC takımına 37-20 yenildi.

Audi Arena Györ'de oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-9 önde tamamladı.

Macar temsilcisi grupta oynadığı 7. maçtan da galibiyetle ayrılırken, Kastamonu Belediyespor'un puanı bulunmuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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