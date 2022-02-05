Hentbol: Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 12. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımına 36-28 yenildi.
Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 12. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımına 36-28 yenildi.
Ljubljana şehrinde oynanan maçın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğüyle sona erdi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor