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Hentbol: Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol: Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi

Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 12. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımına 36-28 yenildi.

Hentbol Kadınlar EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 12. maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımına 36-28 yenildi.

Ljubljana şehrinde oynanan maçın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 18-10 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Hentbol, Spor, Haber

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