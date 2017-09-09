Hentbol: Kadınlar Ehf Şampiyonlar Ligi

EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme grup maçında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hırvatistan'ın Podravka Vegeta ekibine 21-17 yenildi.



Norveç'in Kristiansand kentinde yapılan Şampiyonlar Ligi 1. Grup ön eleme maçında Kastamonu Belediyespor, Hırvatistan ekibi Podravka Vegeta ile karşı karşıya geldi.



Karşılıklı sayılarla geçen mücadelenin ilk yarısı 11-11 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda daha organize ataklar yapan Podravka Vegeta, mücadeleden 21-17 galip ayrıldı.



Kastamonu Belediyespor, 1. Grup'ta ilk maçını kaybeden diğer takım Belarus temsilcisi HC Gomel ile yarın TSİ 17.00'de karşılaşacak.