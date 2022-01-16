Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 36-27 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor organizasyona veda etti.
İZMİR (AA) - Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 36-27 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor organizasyona veda etti.
İzmir'deki ilk karşılaşmada rakibiyle 28-28 berabere kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle rövanş maçını Kanarya Adaları'ndaki Telde kentinde Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynadı.
İlk yarıyı 21-10 yenik kapatan İzmir ekibi müsabakadan 36-27 mağlup ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla turnuvadan elendi.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri