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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 36-27 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor organizasyona veda etti.

İZMİR (AA) - Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 36-27 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor organizasyona veda etti.

İzmir'deki ilk karşılaşmada rakibiyle 28-28 berabere kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle rövanş maçını Kanarya Adaları'ndaki Telde kentinde Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynadı.

İlk yarıyı 21-10 yenik kapatan İzmir ekibi müsabakadan 36-27 mağlup ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla turnuvadan elendi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 36-27 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor organizasyona veda etti.

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