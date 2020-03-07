Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Siofok'a 40-20 yenilerek organizasyona veda etti.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Siofok'a 40-20 yenilerek organizasyona veda etti.
Siofok kentindeki Kiss Szilard Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 19-10 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarısında farkı artıran Siofok, mücadeleden 40-20 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Kastamonu Belediyespor, ilk karşılaşmada da rakibine 38-29 yenilmişti.
Kaynak: AA