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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Siofok'a 40-20 yenilerek organizasyona veda etti.

07.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:48
Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Macaristan temsilcisi Siofok'a 40-20 yenilerek organizasyona veda etti.

Siofok kentindeki Kiss Szilard Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 19-10 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarısında farkı artıran Siofok, mücadeleden 40-20 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Kastamonu Belediyespor, ilk karşılaşmada da rakibine 38-29 yenilmişti.

Kaynak: AA

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