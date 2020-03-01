Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 yenildi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 yenildi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 24-12 Macaristan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarısı çekişmeli geçen müsabakayı Siofok 38-29 kazandı.
Kastamonu Belediyespor, Siofok ile 7 Mart Cumartesi günü deplasmanında karşılaşacak.
Kaynak: AA