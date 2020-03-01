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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 yenildi.

01.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:10
Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği temsilcisi Siofok'a 38-29 yenildi.

Atatürk Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 24-12 Macaristan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarısı çekişmeli geçen müsabakayı Siofok 38-29 kazandı.

Kastamonu Belediyespor, Siofok ile 7 Mart Cumartesi günü deplasmanında karşılaşacak.

Kaynak: AA

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