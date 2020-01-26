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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.

26.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:40
Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.

Çekya'nın Most kentiyle aynı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan Kastamonu Belediyespor, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, 2. galibiyetini, Banik Most ise 4. yenilgisini aldı.

Kaynak: AA
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