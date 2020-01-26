Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.
Çekya'nın Most kentiyle aynı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan Kastamonu Belediyespor, sahadan galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, 2. galibiyetini, Banik Most ise 4. yenilgisini aldı.