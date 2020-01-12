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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın Thüringer ekibine 27-24 yenildi.

12.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:02
Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ikinci maçında deplasmanda 'nın Thüringer ekibine 27-24 yenildi.

Nordhausen kentinde oynanan karşılaşmada Alman ekibi, ilk yarıyı da 16-12 önde tamamladı.

Gruptaki ilk iki maçını yitiren Kastamonu Belediyespor, üçüncü maçını 18 Ocak Cumartesi günü Çekya'nın Banik Most ekibiyle yapacak.

Kaynak: AA
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