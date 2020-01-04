Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 yenildi.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 yenildi.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-15 önde tamamladı.
Gruptaki ilk maçında rakibine 1 farkla yenilen Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Almanya temsilcisi Thüringer ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.