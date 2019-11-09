Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor, 16-11 önde tamamladı.
İlk maçtan 7 sayı farkla galip ayrılarak avantaj elde eden Kastamonu ekibi, rövanş müsabakasını 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.