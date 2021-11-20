Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.
Funchal Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 12-12 beraberlikle tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçtaki 28-22'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
Haberi Kaydet