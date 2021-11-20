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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.

Funchal Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 12-12 beraberlikle tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçtaki 28-22'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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