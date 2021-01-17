Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
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Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

17.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:02
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Salon: Süleyman EvcilmenHakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)Muratpaşa Belediyespor: Öznur Özdemir (Ayşenur Şensöz), Beyzanur Türkyılmaz 2, Cansu Akalın 5, Didem Hoşgör Binboğa, Hatice Özdemir, Döne Gül Bozdoğan, Saliha Hatun Çelik, İrem Köseler 1, Merve Özkaşıkçı, Gülsüm Güleçyüz...

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)

Muratpaşa Belediyespor: Öznur Özdemir (Ayşenur Şensöz), Beyzanur Türkyılmaz 2, Cansu Akalın 5, Didem Hoşgör Binboğa, Hatice Özdemir, Döne Gül Bozdoğan, Saliha Hatun Çelik, İrem Köseler 1, Merve Özkaşıkçı, Gülsüm Güleçyüz 2, Zeynep Ersöz, Edanur Kılıç 12, Betül Karaarslan, Ayşenur Sormaz 4, Gizem Yapıcı

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak 5, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 10, Yeliz Yılmaz 1, Buket Yılmaz 2, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatmagül Sakızcan 1, Yasemin Şahin 6, Reyhan Kaya 1, İlke Yıldız, Edanur Arslan 1, Kübra Yılmaz 1

İlk yarı: 16-14

İki dakika cezası alanlar: Cansu Akalın, İrem Köseler, Gülsüm Güleçyüz, Edanur Kılıç, Ayşenur Sormaz (Muratpaşa Belediyespor), Yeliz Özel, Buket Yılmaz, Fatmagül Sakızcan (Yalıkavakspor)

Hentbolda Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 turu ikinci maçında Yalıkavakspor, deplasmanda Muratpaşa Belediyespor'u 28-26 yendi.

Turun ilk maçını da 39-20 kazanan??????? Yalıkavakspor, bu sonuçla organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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