Hentbol: Kadınlar Dünya Şampiyonası finali

15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:32

24. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nı, İspanya'yı 30-29 yenen Hollanda kazandı.

Japonya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finali, Kumamoto kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 16-13 önde bitiren Hollanda, sahadan da 30-29 galip ayrıldı.

2015'te gümüş, 2017'de ise bronz madalya kazanan Hollanda, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Rusya, Norveç'i 33-28 mağlup etti.

Kaynak: AA