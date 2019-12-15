Hentbol: Kadınlar Dünya Şampiyonası finali
24. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nı, İspanya'yı 30-29 yenen Hollanda kazandı.
15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:32
24. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nı, İspanya'yı 30-29 yenen Hollanda kazandı.
Japonya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finali, Kumamoto kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.
Mücadelenin ilk yarısını 16-13 önde bitiren Hollanda, sahadan da 30-29 galip ayrıldı.
2015'te gümüş, 2017'de ise bronz madalya kazanan Hollanda, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Rusya, Norveç'i 33-28 mağlup etti.
Kaynak: AA
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