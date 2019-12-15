Haberler » Spor » Hentbol: Kadınlar Dünya Şampiyonası finali - Spor

Hentbol: Kadınlar Dünya Şampiyonası finali

24. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nı, İspanya'yı 30-29 yenen Hollanda kazandı.

15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:32
Hentbol: Kadınlar Dünya Şampiyonası finali

24. Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nı, 'yı 30-29 yenen kazandı.

'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finali, Kumamoto kentiyle aynı adı taşıyan salonunda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 16-13 önde bitiren Hollanda, sahadan da 30-29 galip ayrıldı.

2015'te gümüş, 2017'de ise bronz madalya kazanan Hollanda, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Rusya, Norveç'i 33-28 mağlup etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler