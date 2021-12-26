Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı
Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı.
OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Hentbol Kadınlar 2. Ligi 1. hafta maçları tamamlandı. Ligde 2. hafta karşılaşmaları 2 Ocak 2021 tarihinde oynanacak.
Hentbol Kadınlar 2. Lig'de 1. hafta müsabaka sonuçları şöyle:
A Grubu
Osmangazi Bld. 24 - 23 Dikili Bld.
Eskişehir Hentbol 27 - 19 Odunpazarı GSK
B Grubu
Sancaktepe Bld. 31 - 22 ON Otomasyon Defne Spor
Beycilerspor 27-26 Lüleburgaz Sokullu
C Grubu
Çaykur Rizespor 38 - 18 Ordu Gençberlirliği
Ortahisar İMKB ve MTAL 21 - 26 Ortahisar Bld.
D Grubu
1955 Batman Bld. 19 - 15 İpekyolu İlçe GSK
E Grubu
AS Hentbol 28 - 13 Kaleşehir Gençlikspor
Kastamonu Gençlikspor 34-44 Samsun Gençlikspor
G Grubu
Elazığ GSK 23 - 28 Necatibey Ortaokulu SK
Genç Nesil Bilişim SK 19 - 20 Gaziantep Hentbolspor
G Grubu 2. hafta sonuçlar
Güneşin Çocukları GSK 13 - 31 Genç Nesil Bilişim SK
Gaziantep Hentbolspor 24 - 25 Elazığ GSK - İSTANBUL
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