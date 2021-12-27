Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'ya 26-24 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj kentindeki Horia Demian Sports Hall'de oynanan müsabakanın 20. dakikası ev sahibi takımın 8-7 skor üstünlüğüyle geçildi.

İlk devreyi 12-10 önde kapatan Romanya, karşılaşmayı 26-24 kazandı.

Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, yarın Romanya ile bir özel maç daha yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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