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Hentbol: Hazırlık maçı

Hentbol: Hazırlık maçı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'ya 26-24 yenildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'ya 26-24 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj kentindeki Horia Demian Sports Hall'de oynanan müsabakanın 20. dakikası ev sahibi takımın 8-7 skor üstünlüğüyle geçildi.

İlk devreyi 12-10 önde kapatan Romanya, karşılaşmayı 26-24 kazandı.

Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, yarın Romanya ile bir özel maç daha yapacak.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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