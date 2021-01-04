Hentbol: Hazırlık maçı

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'ı 27-25 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da ay-yıldızlıların 12-7 üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye, yarın saat 17.00'de Fas ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık