Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ikinci hazırlık maçında rakibini 30-28 mağlup etti.

21.10.2019 21:20
Hentbol: Hazırlık maçı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile yaptığı ikinci hazırlık maçında rakibini 30-28 mağlup etti.


Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-10 önde tamamlayan milli takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak rakibini 30-28 yenmeyi başardı.

Milli takım, İtalya ile dün yaptığı hazırlık maçını 24-23 kazanmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesinde son hazırlık maçını Makedonya ile oynayacak.

Kaynak: AA
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