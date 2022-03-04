Hentbol: Haftanın programı
AA, Emrah Oktay - Spor
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de heyecan 18. hafta karşılaşmalarıyla sürecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 6 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaların programı şöyle:
14.00 Hatayspor-Beşiktaş (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF)
16.00 Mamak Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Tokat Gençlik (Celal Atik)
17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Antalya)
AA / Emrah Oktay - Spor