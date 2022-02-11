Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

13 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Hatayspor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik- Spor Toto (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Üçevler)

16.00 Mamak Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Tekirdağspor-Yalıkavakspor (Marmara Ereğlisi İlçe)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu (Celal Atik)

17.00 EGO Spor-Araç Belediyespor (THF)

Ligde Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı ertelendi.