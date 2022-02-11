Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
13 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Hatayspor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik- Spor Toto (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Üçevler)
16.00 Mamak Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Tekirdağspor-Yalıkavakspor (Marmara Ereğlisi İlçe)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu (Celal Atik)
17.00 EGO Spor-Araç Belediyespor (THF)
Ligde Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı ertelendi.