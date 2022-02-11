Hentbol: Haftanın programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Haftanın programı

AA, Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 15, Kadınlar Süper Ligi'nde ise 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

13 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Hatayspor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik- Spor Toto (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Üçevler)

16.00 Mamak Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

Ligde Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol maçı ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Tekirdağspor-Yalıkavakspor (Marmara Ereğlisi İlçe)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Anadolu (Celal Atik)

17.00 EGO Spor-Araç Belediyespor (THF)

Ligde Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı ertelendi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, gençlik, Hentbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title