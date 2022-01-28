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Hentbol: Haftanın programı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Üsküdar Belediyespor- Antalya Anadolu (Çamlıca)

16.00 Görele Belediyespor-Araç Belediyespor (Görele İlçe)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)

30 Ocak Pazar:

13.00 EGO Spor-Anadolu Üniversitesi (THF)

14.00 Tekirdağspor-Yeni Mahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

Ligde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor maçı ertelendi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalya, Çamlıca, Hentbol, Spor, Haber

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