Hentbol: Haftanın programı

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Üsküdar Belediyespor- Antalya Anadolu (Çamlıca)

16.00 Görele Belediyespor-Araç Belediyespor (Görele İlçe)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Celal Atik)

30 Ocak Pazar:

13.00 EGO Spor-Anadolu Üniversitesi (THF)

14.00 Tekirdağspor-Yeni Mahalle Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

Ligde Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor maçı ertelendi.