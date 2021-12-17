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Hentbol: Haftanın programı

Hentbol: Haftanın programı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Tokat Gençlik-Beşiktaş (Ali Yücel)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

16.00 Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Şahin Koktürk)

16.00 Mamak Belediyespor- Spor Toto (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor-Hatayspor (Mavi)

Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları dışında sezonun ilk yarısı tamamlanmıştı.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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