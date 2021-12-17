Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 18 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

14.00 Tokat Gençlik-Beşiktaş (Ali Yücel)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

16.00 Beykoz Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Şahin Koktürk)

16.00 Mamak Belediyespor- Spor Toto (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

17.00 Antalyaspor-Hatayspor (Mavi)

Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları dışında sezonun ilk yarısı tamamlanmıştı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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