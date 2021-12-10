Hentbol: Haftanın programı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Hatayspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik (Üçevler)
17.00 Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)
12 Aralık Pazar:
18.30 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor (Porsuk)
13 Aralık Pazartesi:
13.00 Spor Toto-Antalyaspor (THF)
Kadınlar Süper Lig'de erteleme maçları dışında sezonun ilk yarısı tamamlanmıştı.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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