Hentbol: Haftanın programı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Haftanın programı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi

Bugün:

16.30 Tokat Gençlik-Köyceğiz Belediyespor (Ali Yücel)

27 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)

17.00 Eskişehir Orman-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

8 Aralık Çarşamba

17.00 Beşiktaş-Mamak Belediyespor (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

28 Kasım Pazar:

13.00 Araç Belediyespor-Yalıkavak (Araç)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)

Kadınlar Süper Ligi'nde 10. haftadaki Antalya Anadolu-Tekirdağspor, Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçları 2022 Ocak ayında oynanacak.

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

TFF'den Beşiktaş'a ret! Giresunspor maçının günü değişmedi

 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluş ve TFF'ye yaylım ateşi: Görüntüleri silmişler

 Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı tanımadı: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararı tanımadı: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title