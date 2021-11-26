Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi
Bugün:
16.30 Tokat Gençlik-Köyceğiz Belediyespor (Ali Yücel)
27 Kasım Cumartesi:
15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)
17.00 Eskişehir Orman-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
8 Aralık Çarşamba
17.00 Beşiktaş-Mamak Belediyespor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
28 Kasım Pazar:
13.00 Araç Belediyespor-Yalıkavak (Araç)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)
Kadınlar Süper Ligi'nde 10. haftadaki Antalya Anadolu-Tekirdağspor, Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçları 2022 Ocak ayında oynanacak.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri