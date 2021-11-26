Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi

Bugün:

16.30 Tokat Gençlik-Köyceğiz Belediyespor (Ali Yücel)

27 Kasım Cumartesi:

15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)

17.00 Eskişehir Orman-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

8 Aralık Çarşamba

17.00 Beşiktaş-Mamak Belediyespor (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

28 Kasım Pazar:

13.00 Araç Belediyespor-Yalıkavak (Araç)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)

Kadınlar Süper Ligi'nde 10. haftadaki Antalya Anadolu-Tekirdağspor, Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçları 2022 Ocak ayında oynanacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet