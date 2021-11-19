Hentbol: Haftanın programı
Erkekler Süper Lig'de 8, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta maçları yapılacak.
Erkekler Süper Lig'de 8, Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
14.00 Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (THF)
Yarın:
14.00 Hatayspor- Spor Toto (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
15.00 MYK Hentbol-Eskişehir Ormanspor (THF)
16.00 Beykoz Belediyespor-Tokat Gençlik (R. Şahin Koktürk)
18.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
Kadınlar Süper Lig
21 Kasım Pazar:
14.00 Tekirdağspor-Konyaaltı Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
17.00 EGO Spor-Üsküdar Belediyespor (THF)
24 Kasım Çarşamba:
17.00 Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
1 Aralık Çarşamba:
14.00 Araç Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Araç)
4 Aralık Cumartesi:
16.00 Görele Belediyespor-Antalya Anadolu (Görele İlçe)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Merkez)
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri