Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yedinci, Kadınlar Süper Lig'de de sekizinci hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yedinci, Kadınlar Süper Lig'de de sekizinci hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Tokat Gençlik-Mamak Belediyespor (Ali Yücel)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Eskişehir Orman-Hatayspor (Porsuk)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Üçevler)
17.00 Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
14 Kasım Pazar:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Yalıkavak (Porsuk)
19.00 Yenimahalle Belediyespor-Araç Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15 Kasım Pazartesi:
15.30 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor (Çamlıca)
16 Kasım Salı:
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor (Celal Atik)
17 Kasım Çarşamba:
15.00 Antalya Anadolu-Kastamonu Belediyespor (Göynük Atatürk)