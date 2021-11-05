Hentbol: Haftanın programı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. haftanın programı şöyle:
7 Kasım Pazar:
14.00 Araç Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Araç)
14.00 Tekirdağspor-EGO Spor (Marmara Ereğlisi İlçe)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Merkez)
16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.30 Yalıkavak-Antalya Anadolu (Bodrum Binnaz Karakaya)
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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