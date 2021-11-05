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Hentbol: Haftanın programı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. haftanın programı şöyle:

7 Kasım Pazar:

14.00 Araç Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Araç)

14.00 Tekirdağspor-EGO Spor (Marmara Ereğlisi İlçe)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Merkez)

16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Yalıkavak-Antalya Anadolu (Bodrum Binnaz Karakaya)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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