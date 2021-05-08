Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 22. ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 22. ve son haftanın tek maçıyla tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'de ise 21. hafta 4 karşılaşmayla sona erecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre bu iki ligde yarın oynanacak maçların programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
13.00 Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
Erkekler Süper Lig
13.00 Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
13.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Köyceğiz)
15.00 Spor Toto-Antalyaspor (THF)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan