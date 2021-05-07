Hentbol: Haftanın programı
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 22. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Erkekler Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
12.30 Sivas Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Taha Akgül)
13.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)
13.00 Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Görele İlçe)
17.00 Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)
9 Mayıs Pazar:
13.00 Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
Erkekler Süper Lig
8 Mayıs Cumartesi:
14.00 Göztepe-MYK Hentbol (Serdar Yereli)
15.00 Beykoz Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Recep Şahin Köktürk)
9 Mayıs Pazar:
13.00 Güneysuspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
13.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Köyceğiz)
15.00 Spor Toto-Antalyaspor (THF)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan