Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası, yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Kadınlar Süper Lig'de maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Üsküdar Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

5 Mayıs Çarşamba:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Sivas Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Öte yandan 20. haftanın erteleme maçları ise 2 Mayıs Pazar günü oynanacak. Sivas Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi, saat 13.00'te Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak. Yalıkavakspor ile Konyaaltı Belediyespor da saat 16.00'da Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan