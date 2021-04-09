Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 15. haftadan bir erteleme karşılaşması yapılacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 15. haftadan bir erteleme karşılaşması yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

11 Nisan Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.00 Beykoz Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)

Öte yandan, Güneysuspor-MYK Hentbol maçı ise ertelendi.

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan