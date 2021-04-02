Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'e ise Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

13.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Aksaray)

15.00 Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Görele İlçe)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Kastamonu Atatürk)

Öte yandan, Sivas Belediyespor-Anadolu Üniversitesi mücadelesi ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan