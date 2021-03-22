Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

22.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:56
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

12.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yalıkavakspor (Elazığ Yakup Kılıç)

27 Mart Cumartesi:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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