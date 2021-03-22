Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

12.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yalıkavakspor (Elazığ Yakup Kılıç)

27 Mart Cumartesi:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever