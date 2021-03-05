Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 16. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Süleyman Evcilmen)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (Celal Atik)

9 Mart Salı:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

12.00 Göztepe-Köyceğiz Belediyespor (Serdar Yereli)

7 Mart Pazar:

15.00 Nilüfer Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)

16.00 Beşiktaş Aygaz-Güneysu (Süleyman Seba)

17.00 Antalyaspor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Süleyman Evcilmen)

17.30 MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan