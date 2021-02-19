Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

19.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:30
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Aksaray Belediyespor-Görele Belediyespor (Aksaray)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Porsuk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Erkekler Süper Lig

Bugün:

20.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

Yarın:

14.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

17.00 Beşiktaş Aygaz-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Süleyman Seba)

21 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Güneysuspor (Muğla Menteşe)

15.30 Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Üçevler Spor Tesisleri)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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