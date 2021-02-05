Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

05.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:46
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Bugün:

20.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Taha Akgül)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

Öte yandan, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

Erkekler Süper Lig

Yarın:

12.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdar Yereli)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Süleyman Seba)

7 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Köyceğiz)

15.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)

17.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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