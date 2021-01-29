Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Aksaray Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
31 Ocak Pazar:
16.00 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan