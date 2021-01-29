Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Aksaray Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

31 Ocak Pazar:

16.00 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan