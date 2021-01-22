Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

22.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:22
Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın erteleme müsabakaları yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın erteleme müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Antalyaspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 Beşiktaş Aygaz-Spor Toto (Süleyman Seba)

24 Ocak Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol (Menteşe)

26 Ocak Salı:

16.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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