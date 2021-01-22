Hentbol: Haftanın programı
22.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:22
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın erteleme müsabakaları yapılacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın erteleme müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Antalyaspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 Beşiktaş Aygaz-Spor Toto (Süleyman Seba)
24 Ocak Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-MYK Hentbol (Menteşe)
26 Ocak Salı:
16.00 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan