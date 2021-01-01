Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

01.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:32
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysuspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Güneysu)

14.00 Göztepe-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi (Gaziemir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muğla Menteşe)

16.00 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (R. Şahin Göktürk)

17.00 Beşiktaş Aygaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

18.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)

Kadınlar Süper Lig

8. hafta

3 Ocak Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)

9. hafta

Yarın:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Kastamonu Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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