Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Kadınlar Süper Lig'de ise sezonun ilk yarısı sona erdi

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 MYK Hentbol-Göztepe (THF)

13.00 Antalyaspor-Spor Toto (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Üçevler Spor Tesisleri)

16.00 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Beykoz Belediyespor (Prof Dr. Turgay Atasü)

28 Aralık Pazartesi:

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Celal Atik)

Öte yandan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan