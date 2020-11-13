Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. ve Erkekler Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Kadınlar Süper Lig

15 Kasım Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Taha Akgül)

13.00 Aksaray Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Aksaray)

16 Kasım Pazartesi:

14.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)

Bu arada 18 Kasım Çarşamba günü 5. haftadan ertelenen Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşılaşmaları oynanacak.

Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediye Gençlik (Üçevler)

Yarın:

14.00 Antalyaspor-Göztepespor (Antalya Spor Salonu)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Seba)

15 Kasım Pazar:

15.00 Spor Toto-Güneysu (THF)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük