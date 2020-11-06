Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

06.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:26
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları oynanacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta müsabakaları oynanacak. Erkekler Süper Ligi'nde ise milli maçlar nedeniyle maç yapılmayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Ligi'nde 7. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Pazar:

12.30 Sivas Belediyespor-Yalıkavak (Taha Akgül)

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

10 Kasım Salı:

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)

Not: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları, 9 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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