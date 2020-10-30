Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

1 Kasım Pazar:

13.00 Aksaray Belediyespor-Sivas Belediyespor (Aksaray)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Atatürk)

16.00 Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

3 Kasım Salı:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Muratpaşa Belediyespor (Elazığ Yakup Kılıç)

4 Kasım Çarşamba:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever