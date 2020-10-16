Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig ile Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

18 Ekim Pazar:

13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Anadolu Üniversitesi (Elazığ Yakup Kılıç)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Atatürk)

16.00 Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Sivas Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Yalıkavak-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

19 Ekim Pazartesi:

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Bugün:

17.00 Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (THF)

15.00 Göztepe-Güneysu (Gaziemir)

17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Not: MYK Hentbol-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan