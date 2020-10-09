Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

09.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:41
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e üçüncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Güneysu-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Nilüfer Belediyespor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (R. Şahin Göktürk)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş Aygaz (Prof. Dr. Turgay Atasü)

18.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Taha Akgül)

11 Ekim Pazar:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Görele Belediyespor-Yalıkavak (Görele İlçe)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

12 Ekim Pazartesi:

19.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Aksaray)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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