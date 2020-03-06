Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 16. hafta maçları oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 16. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
8 Mart Pazar:
13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor (Mardin Artuklu)
16.00 Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Görele İlçe)
16.00 Yalıkavak-Pazarspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)
8 Mart Pazar:
17.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Recep Şahin Köktürk)
Kaynak: AA