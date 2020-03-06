Hentbol: Haftanın programı

06.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:34

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 16. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

8 Mart Pazar:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavak-Pazarspor (Bodrum Binnaz Karakaya)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)

8 Mart Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz (Recep Şahin Köktürk)

Kaynak: AA