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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.

28.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:36
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Pazarspor-Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

1 Mart Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yalıkavak (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Spor Toto (Süleyman Seba)

1 Mart Pazar:

18.00 Göztepe-Güneysu (Celal Atik)

Kaynak: AA

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