Hentbol: Haftanın programı

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

23 Şubat Pazar:

16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Kastamonu Atatürk)

19.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Güneysuspor-CIP Travel Antalyaspor (Güneysu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

16.00 MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz (THF)

19.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)

Kaynak: AA