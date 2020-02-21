Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 14. hafta maçları oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 14. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
23 Şubat Pazar:
16.00 Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Görele İlçe)
16.00 Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Kastamonu Atatürk)
19.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Güneysuspor-CIP Travel Antalyaspor (Güneysu)
15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
16.00 MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz (THF)
19.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF)